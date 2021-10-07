في أول دورة استثنائية.. جماعة طرفاية تندد بقرار محكمة العدل الأوروبية

2021-10-07 / 2:49 مساءً
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هبة بريس - اشعبان لحبيب

ترأس رمضان بوفوس، رئيس المجلس الجماعي لطرفاية بالنيابة، أول دورة إستثنائية للمجلس المنتخب الجديد صباح اليوم الخميس 7 أكتوبر، وذلك بمقر الجماعة الترابية للمدينة، بحضور باشا المدينة السيد لحبيب وحده وأعضاء الجماعة ومدير مصالحها، وأطر وموظفي الجماعة حيث خصصت أشغالها لنقطة وحيدة وهي الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي للمجلس ، وللإشارة فإن هذه الدورة الإستثنائية قد مرت في أجواء إيجابية.

وفي كلمة له، استنكر رمضان بوفوس رئيس الجماعة الترابية لطرفاية بالنيابة، قرار الإلغاء الابتدائي لمحكمة العدل الأروبية، للاتفاق الفلاحي وكذا الصيد البحري، المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي ،والذي وصفه بالقرار السياسي.

كما شدد رمضان بوفوس على أن هذا القرار، من شأنه أن ينعكس سلبا على الشراكة الاستراتيجية الأروبية المغربية المتجدرة تاريخيا ذات النفع المباشر على ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية.

وفي ختام أشغال الدورة الإستتنائية، رفع رئيس واعضاء المجلس برقية إخلاص وولاء إلى عاهل البلاد المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عزيزا، مؤكدين تعلقهم باهذاب العرش العلوي المجيد، سائلين الله من خلالها بأن يطيل في عمر جلالته، وأن يحفظه في ولي عهده الأمير مولاي الحسن والأسرة العلوية الشريفة.

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