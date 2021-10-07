الناظور.. افتتاح المدرسة العليا التكنولوجيا بحضور رئيس جامعة محمد الأول

هبة بريس - وجدة

افتتحت يوم الثلاثاء 05 أكتوبر الجاري، المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور، بحضور ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية رشيد حجبي ومدير المدرسة محمد أتونتي، والكاتب العام، وعدد من الأساتذة بكلية الناظور.

و التقى ياسين زغلول، خلال الافتتاح، إلتقى رئيس جامعة محمد الاول بالطاقم البيداغوجي الذي سيشرف على تأطير وتدريس الطلبة الذين يتابعون دراستهم في المسالك الثلاثة التي انطلقت بها المؤسسة، كما قام ياسين زغلول بزيارة تفقدية لمختلف أقسام وأروقة المدرسة التي استقبلت هذه السنة الفوج الأول من الطلبة، والذي وصل عددهم إلى حد الآن 120 طالبا.

وقد أشاد رئيس جامعة محمد الأول بالمجهودات المبذولة من طرف كافة الجهات في افتتاح المدرسة، مشددا على ضرورة توفير الأجواء الأكاديمية الملائمة وتقديم كل الدعم المادي واللوجستيكي.

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