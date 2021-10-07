الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني الجديد: “متمنياتنا لكم بكامل التوفيق”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى السيد فوميو كيشيدا، وذلك بمناسبة تنصيبه رئيسا لوزراء اليابان.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم بأحر التهاني وأطيب المتمنيات لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب الياباني”.

وأضاف جلالة الملك: “أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن بالغ ارتياحي للمستوى المتميز الذي يطبع علاقات الصداقة والتعاون المثمر التي تجمع بين بلدينا، والتي يحذونا سويا حرص شديد على المضي قدما في تمتينها والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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