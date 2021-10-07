الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني الجديد: “متمنياتنا لكم بكامل التوفيق”
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى السيد فوميو كيشيدا، وذلك بمناسبة تنصيبه رئيسا لوزراء اليابان.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم بأحر التهاني وأطيب المتمنيات لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب الياباني”.
وأضاف جلالة الملك: “أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن بالغ ارتياحي للمستوى المتميز الذي يطبع علاقات الصداقة والتعاون المثمر التي تجمع بين بلدينا، والتي يحذونا سويا حرص شديد على المضي قدما في تمتينها والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
8 تعليقات
بدور الشعب المغربي يهنئ السيد فوميو كيشيدا بمنصبه متمنيا له طول العمر والتوفيق في مهامه.
العلاقات الدبلوماسية بينهما يطبع عليها المحبة والصداقة والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
لقد بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دائما سباقا للخير ببرقية إلى السيد فوميو كيشيدا بمنصبه متمنيا له التألق والازدهار والتقدم في بلده اليبان.
نتمنوا للبلدين دوام المحبة بينهما وتحقيق التنمية المستدامة فيما بينهما .
منذ سنوات طويلة والمغرب حريص على هذه العلاقات بينهما والاهتمام المشترك في مصلحة الشعوب الصديقين.
نتمنى دوام الصحة لهما (ملكنا الغالي نصره الله وكذا لرئيس الوزراء الياباني السيد فوميو كيشيدا.) ودوام المحبة..
نتمنى ان تكون من وراء هذه البرقية خير في بينهما . لتحقيق التقدم والسير إلى الأمام في مجالات جديدة وعصرية….
اليابان بلد التقدم والازدهار والإبداع في التكنلوجيا الحديثة.لهذا يجب على الدولة المغربية ان تضع يدها مع هذه الدولة المتقدمة.