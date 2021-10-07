بتنسيق مع الديستي.. أمن فاس يوقف 11 شخصا بتهمة الإبتزاز
أسفرت العمليات الأمنية المتواصلة التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف أحد عشر (11) شخصا بمدينة فاس، ثمانية من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بقضايا الابتزاز والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم توقيف المشتبه فيهم على مستوى منطقتي “عين السمن” و”زواغة” أمس الثلاثاء، وذلك في سياق العمليات الأمنية المكثفة والرامية لضبط وتوقيف جميع المتورطين في ابتزاز بعض الباعة والتجار مقابل السماح لهم بعرض سلعهم، حيث تم ضبط واحد منهم وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الشيرا.
وقد تم إيداع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، مع الإشارة أن العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد على مستوى ولاية أمن فاس في سياق مكافحة جرائم الابتزاز والسرقة والاتجار في المخدرات، قد مكنت إلى حدود اليوم من ضبط وتقديم 140 متورطا في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
20 تعليقات
يجب على الحكومة الجديدة ان تنظف البلاد من هؤلاء الأشخاص الذين دمروا عائلات وبالاخص عقول الشباب.ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
شكرآ للأمن الوطني الذي يسهر على حماية البلد.
يجب على السلطات القضائية البحث الدقيق في هذه الافعال اللاخلاقية لمكافحة المخدرات التي خربت وحطمت بناتنا وابنائنا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
مثل هؤلاء الأشخاص لا تاخذكم فيهم رحمة ولا شفقة لمدبر هذه الافعال الإجرامية ويجب محاكمتهم باقصى عقوبة.حتى يكونوا عبرة لغيره.
نطلب من السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات المراقبة وكذا كثرة الأمن الوطني في كل الأحياء والازقة الشعبية لأن مدينة فاس تعتبر من المدن أكثر جرائم…
يجب توقيفهم في الفور ومحاسبتهم على الافعال الإجرامية المنسوبة إليهم من اجل الحد من هذه الظاهرة…
بعدما أن كنا نذهب الى مدينة فاس بدون خوف .اما الآن لا نتستطيع الذهاب إليها خوفاً على حياتنا بالاخص في المدينة القديمة.(القتل والنصب في النهار والليل).لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تأخذ الحيطة والحذر من هؤلاء الأشخاص المجرمين.
مثل هؤلاء الأشخاص يجب محاكمتم بالاعدام بدون رحمة ولا شفقة لأنهم دمروا عائلات وشردوها بسبب هذه السموم القاتلة.
يجب محاربة ظاهرة الابتزاز والفساد السياسي أولا والنهوض بيد واحدة من أجل حماية الوطن .
المشكل الكبير في المغرب هو ان السلطات القضائية تتسامح معهم.لو كانوا في المملكة السعودية لحكموا عليهم بحكم القصاص.او على الاقل بالسجن المؤبد.
نلاحظ أن تربية الآباء و الأمهات هي الرئيسي وراء كل طفل خلوقي وله صفات الحسنة والعكس صحيح…
هؤلاء الاشخاص لآ يهمهم السجن لأنهم متعودون عليه لديهم السجن مثل بيوتهم (الأكل والشرب والنوم والراحة مجانية )فلما لا يقومون بهذه الأفعال الإجرامية البشعة …..
يجب على السلطات القضائية احالتهم على القضاء ومحاكمتهم باقصى سرعة حتى يكونوا عبرة للآخرين لمن يتجرأ ويتعدى حدود الله.
دائما وابدا في هذه السيناريوهات اليومية لهذه الظاهرة.التي غرست بكثافة وانتشرت في البلاد وليس في مدينة فاس وحدها إنها كثرت في الآونة الأخيرة في انحاء المملكة.سببها مروج المخدرات وغيرها…. لهذا يجب علينا العودة إلى التربية الخلقية ….
مدينة فاس متكونة من احياء عشوائية واحياء ضيقة مما يصعب عليك المرور منها وبالاخص الأطفال والفتيات .الذين يتعرضون الإغتصاب لهذا يجب على السيد الحموشي ان يكثر الأمن الوطني المراقبة بالكامرات.
لاندري من يتحمل المسؤولية.هل السلطات الأمنية والقضائية لايقمون بمهامهم ويتركون هؤلاء الأشخاص يفسدون البلاد ام راجع إلى تربية الآباء و الأمهات لا ندري ما السبب؟؟؟؟؟؟.
نتمنى من الحكومة الجديدة مع تنسيق الأمن الوطني من حد إنتشار ظاهرة المخدرات . وأن تجد حلا مناسبا لهذه الظاهرة…..
يجب تكثيف الدوريات الأمنية وسط المدينة والأحياء السكنية والتجارية وكذا المدن الكبرى السياحة وغيرها من المدن المغربية..من اجل حماية المواطنين والمواطنات من هؤلاء الأشخاص الذين لا ضمائر لهم.
يجب كثرت وتكثيف الدورات على مدى كل ساعة وعدم التساهلات من سولت له نفسه الاستهزاء والاستهتار بارواح المواطنين والمواطنات.
لوكنت انا بيدي حكم القضاء لحكمت على هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الافعال الإجرامية البشعة لحكمت عليهم بالسجن المؤبد حتى يكون عبرة لغيرهم…