حنان رحاب

رحاب للبيجيدي: “من منح التزكية لمرشحيكم الذين شككتم في نزاهتهم؟”

2021-10-07 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل ردود الفعل التي تلت بلاغ حزب العدالة و التنمية الأخير و الذي شكك من خلاله في نتائج مرشحيه بانتخابات مجلس المستشارين و دعاهم عبره لتقديم استقالتهم أو ترتيب الآثار القانونية التي قد تصل حد طردهم من الحزب.

و من بين التعليقات التي أعقبت بلاغ البيجيدي، ما قالته حنان رحاب القيادية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التي تساءلت عن من منح هؤلاء المرشحين المشكك في فوزهم التزكية لخوض الانتخابات.

و أوضحت رحاب: “الناس ديال العدالة والتنمية يتساءلون عن مصدر الأصوات التي حصلوا عليها من أجل الظفر بثلاث مقاعد في مجلس المستشارين”.

و أضافت: “الأصل أن عليهم فتح تحقيق داخلي مع من رشحوهم ونجحوا في مجلس المستشارين للإجابة على سؤال واحد و هو كيفاش جبتو هاد الأرقام مادامت نتائج الصناديق صحيحة و آليات انتخاب اعضاء مجلس المستشارين معروفة”.

و ختمت السياسية الاشتراكية تدوينتها بعبارة: “هذا السؤال يجب أن يطرح خاصة و أنه بالعودة لممارسات بعض المستشارين بإسم البيجيدي في انتخابات مكاتب المجالس الجماعية نجد جانب كبير من الإجابة على سؤال كيفاش جبتو هاد الأصوات؟”.

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