حمزة الفيلالي يخرج عن صمته و يعلق على طلاقه
قرر الفنان المغربي حمزة الفيلالي الخروج عن صمته و وضع حد لكل اللغط و الاقاويل التي تم تداولها بمنصات التواصل الاجتماعي على خلفية طلاقه من أم بناته.
و اختار الكوميدي المغربي حسابه الرسمي بموقع انستقرام حيث نشر تدوينة جاءت كالتالي :”شفت بزاف ديال الصحف هضرو على الطلاق ديالي انا و هند، أولا بغيت نشكر جميع الصفحات و الناس لي مهتمين بأي حاجة عندها علاقة بيا”.
و أردف قائلا :” ربي عالم شحال كنحتارم الجمهور ديالي و كنعتابركم كاملين خوتي و خواتاتي، غير هو هادشي ديال الطلاق كايبقا شي حاجة شخصية و معمري نقدر ندوي عليه، حيت الحرمة ديال عائلتي كاتبقى مقدسة”.
و اختتم تدوينته قائلا:” داكشي علاش كانطلب منكم إلى جات على خاطركم تحتارمو هاد الخصوصية ديالي، و هند كتبقى بنت الناس و انا كذلك، غير متفاهمناش و لكن كتبقى أم بناتي و على راسي و عينيا… و شكر”.
و الجدير بالذكر أن حمزة الفيلالي قد تزوج للمرة الثانية في مارس 2019 من طليقته هند بعد فترة طلاق دامت لفترة طويلة من الزمن.
تعليق واحد
برافو حمزة هكذا اكونوا اولاد الناس (ولا تنسوا الفضل بينكم ) الاية