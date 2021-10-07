حمزة الفيلالي يخرج عن صمته و يعلق على طلاقه

2021-10-07 / 9:53 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

قرر الفنان المغربي حمزة الفيلالي الخروج عن صمته و وضع حد لكل اللغط و الاقاويل التي تم تداولها بمنصات التواصل الاجتماعي على خلفية طلاقه من أم بناته.

و اختار الكوميدي المغربي حسابه الرسمي بموقع انستقرام حيث نشر تدوينة جاءت كالتالي :”شفت بزاف ديال الصحف هضرو على الطلاق ديالي انا و هند، أولا بغيت نشكر جميع الصفحات و الناس لي مهتمين بأي حاجة عندها علاقة بيا”.

و أردف قائلا :” ربي عالم شحال كنحتارم الجمهور ديالي و كنعتابركم كاملين خوتي و خواتاتي، غير هو هادشي ديال الطلاق كايبقا شي حاجة شخصية و معمري نقدر ندوي عليه، حيت الحرمة ديال عائلتي كاتبقى مقدسة”.

و اختتم تدوينته قائلا:” داكشي علاش كانطلب منكم إلى جات على خاطركم تحتارمو هاد الخصوصية ديالي، و هند كتبقى بنت الناس و انا كذلك، غير متفاهمناش و لكن كتبقى أم بناتي و على راسي و عينيا… و شكر”.

و الجدير بالذكر أن حمزة الفيلالي قد تزوج للمرة الثانية في مارس 2019 من طليقته هند بعد فترة طلاق دامت لفترة طويلة من الزمن.

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