تصنيف بريطاني: 6 جامعات مغربية ضمن الأفضل عالميا في علوم الهندسة والكمبيوتر

هبة بريس

أسفرت نتائج التصنيف العالمي البريطاني للجامعات “تايمز هاير إيدوكيشن”، حسب الحقول المعرفية لسنة 2022، الصادرة الأربعاء، عن تصنيف ست جامعات مغربية ضمن أحسن 1000 جامعة عالميًا في مجال علوم الهندسة والكمبيوتر.

ويتعلق الأمر، بالنسبة لمجال الهندسة، بكل من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة في المرتبة 301-400، وجامعة الحسن الثاني بالدار بالبيضاء في المرتبة 601-800، وفي المرتبة 801-1000 كل من جامعات القاضي عياض بمراكش ومحمد الخامس بالرباط وسيدي محمد ابن عبد الله بفاس، فيما حلت جامعة الحسن الأول بسطات في المرتبة 1001+.

كما صنفت هذه الجامعات الست، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن أحسن 800 جامعة عالميًا في مجال علوم الكمبيوتر، حيث احتلت كل من جامعات الحسن الثاني بالدار بالبيضاء وابن طفيل بالقنيطرة والقاضي عياض بمراكش ومحمد الخامس بالرباط وسيدي محمد ابن عبد الله بفاس المرتبة 601-800، كما احتلت جامعة الحسن الأول بسطات المرتبة 801+.

ويرتكز هذا التصنيف على المؤشرات العلمية نفسها للتصنيف الدولي للجامعات، الذي يستند على خمسة معايير تشمل التعليم (بيئة التعليم) والبحث العلمي (الإنتاج والدخل والسمعة) والاستشهادات (تأثير البحث) والدخل من الصناعة (نقل المعرفة) والانفتاح الدولي. في حين يعرف هذا التصنيف استعمال منهجية خاصة من أجل تعديل الأوزان لتناسب المجالات الموضاعاتية.

وتنضاف هذه النتائج المتميزة، وفق البلاغ، إلى تلك المحققة مؤخرا في ثلاثة حقول معرفية لهذا التصنيف، ليرتفع بذلك عدد المجالات العلمية التي تميزت فيها الجامعات الوطنية إلى خمسة مجالات.

كما تشير هذه النتائج إلى جودة وتنوع الكفاءات العلمية التي تبوئ البحث العلمي الوطني مكانة مشرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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