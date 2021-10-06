إثيوبيا تقول إن طردها لموظفي الأمم المتحدة قرار سيادي

هبة بريس _ وكالات

ردت أثيوبيا على الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بشأن انزعاج المنظمة من طرد أديس أبابا لمسؤولين أمميين، قائلة إنه قرار سيادي.

وقال مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن إثيوبيا ترى أن عقد اجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة قرارها بطرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة من البلاد أمر غير مفهوم.

وأضاف، في بداية تصريحاته “لا أريد إخفاء دهشتي في عقد هذا الاجتماع لمجلس الأمن.. نجد أنه من غير المفهوم لهذه الهيئة أن تناقش القرار الذي تمارسه دولة ذات سيادة في مجال القانون الدولي وامتيازها السيادي”، مؤكدا أن المجلس لم ينعقد من قبل لمناقشة حالات طرد الدول لدبلوماسيين.

وأكد المبعوث الإثيوبي إن بلاده ليست ملزمة قانونا بتقديم تفسير للقرار الذي اتخذته بطرد الموظفين، مضيفا أن “وكالات الأمم المتحدة ودورها المشرف يقوضها هؤلاء الأفراد القلائل”، وفق تعبيره.

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