إثيوبيا تقول إن طردها لموظفي الأمم المتحدة قرار سيادي

2021-10-06 / 11:31 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

ردت أثيوبيا على الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بشأن انزعاج المنظمة من طرد أديس أبابا لمسؤولين أمميين، قائلة إنه قرار سيادي.

وقال مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن إثيوبيا ترى أن عقد اجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة قرارها بطرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة من البلاد أمر غير مفهوم.

وأضاف، في بداية تصريحاته “لا أريد إخفاء دهشتي في عقد هذا الاجتماع لمجلس الأمن.. نجد أنه من غير المفهوم لهذه الهيئة أن تناقش القرار الذي تمارسه دولة ذات سيادة في مجال القانون الدولي وامتيازها السيادي”، مؤكدا أن المجلس لم ينعقد من قبل لمناقشة حالات طرد الدول لدبلوماسيين.

وأكد المبعوث الإثيوبي إن بلاده ليست ملزمة قانونا بتقديم تفسير للقرار الذي اتخذته بطرد الموظفين، مضيفا أن “وكالات الأمم المتحدة ودورها المشرف يقوضها هؤلاء الأفراد القلائل”، وفق تعبيره.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تعيد سفيرها إلى أستراليا بعد أزمة الغواصات

فرنسا تعيد سفيرها إلى أستراليا بعد أزمة الغواصات

2021-10-06 / 7:55 مساءً
Photo of إطلاق نار في مدرسة في تكساس الأمريكية وأنباء عن عدد من الضحايا

إطلاق نار في مدرسة في تكساس الأمريكية وأنباء عن…

2021-10-06 / 6:47 مساءً
Photo of السلطات الصحية الفرنسية توصي بجرعة لقاح ثالثة للأطقم الطبية

السلطات الصحية الفرنسية توصي بجرعة لقاح ثالثة للأطقم الطبية

2021-10-06 / 6:31 مساءً
Photo of صحيفة: فرنسا سرقت 5 ملايين جرعة أسترازينيكا من بريطانيا

صحيفة: فرنسا سرقت 5 ملايين جرعة أسترازينيكا من بريطانيا

2021-10-06 / 3:26 مساءً
Photo of الصحة العالمية: انخفاض معدل الإصابة بكورونا ب9% خلال أسبوع

الصحة العالمية: انخفاض معدل الإصابة بكورونا ب9% خلال أسبوع

2021-10-06 / 1:44 مساءً
Photo of ألمانيا.. مداهمة “شبكة إسلامية” لغسل الأموال

ألمانيا.. مداهمة “شبكة إسلامية” لغسل الأموال

2021-10-06 / 12:32 مساءً
Photo of مارك زكربيرغ: “فيسبوك” لا يغلّب الربح المالي على السلامة

مارك زكربيرغ: “فيسبوك” لا يغلّب الربح المالي على السلامة

2021-10-06 / 10:00 صباحًا
Photo of مصرع عسكريين بسبب سقوط طائرة مروحية في تونس

مصرع عسكريين بسبب سقوط طائرة مروحية في تونس

2021-10-05 / 11:49 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي: لا يمكن الاعتماد على فيسبوك فقط من الآن فصاعدا

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن الاعتماد على فيسبوك فقط من…

2021-10-05 / 3:53 مساءً
Photo of فرنسا: انتهاكات جنسية لـ330 ألف طفل في الكنائس الكاثوليكية

فرنسا: انتهاكات جنسية لـ330 ألف طفل في الكنائس الكاثوليكية

2021-10-05 / 1:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق