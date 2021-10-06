العدالة والتنمية: لسنا معنيين بالعضوية في “المستشارين” وعلى الناجحين تقديم الاستقالة
هبة بريس _ الرباط
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021، اجتماعا عاديا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استمعت في بدايته لتقرير بخصوص مشاركة الحزب في استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تم تنظيمها يوم 5 أكتوبر 2021
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المستشارين الثلاثة الناجحين في انتخابات مجلس المستشارين باسم الحزب عن فئة مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بتقديم استقالتهم، وشددت على أن “الحزب غير مهني بالعضوية في مجلس المستشارين”
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تعليق واحد
لماذا تقدمتم بترشيحات اذا كنتم غير معنيين بالتمثيل في مجلس المستشارين؟ اما اذا كان السبب خلل في الانتخابات فالقضاء مفتوح لاحقاق الحق بواسطة الطعون، و اذا كان السبب هزيمة قاسية فالديمقراطية و صناديق الاقتراع تقتضي قبول الهزيمة و ااتفكير في المستقبل. و لا تحرموا المستشارين الناجحين لعب دورهم في المعارضة و الاستفادة من تعويضاتهم.