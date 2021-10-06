العدالة والتنمية: لسنا معنيين بالعضوية في “المستشارين” وعلى الناجحين تقديم الاستقالة

هبة بريس _ الرباط

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021، اجتماعا عاديا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استمعت في بدايته لتقرير بخصوص مشاركة الحزب في استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تم تنظيمها يوم 5 أكتوبر 2021

ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المستشارين الثلاثة الناجحين في انتخابات مجلس المستشارين باسم الحزب عن فئة مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بتقديم استقالتهم، وشددت على أن “الحزب غير مهني بالعضوية في مجلس المستشارين”

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