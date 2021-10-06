المنتخب الوطني يكتسح غينيا بيساو ويتصدر مجموعته في تصفيات المونديال

هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب الوطني فوزا كبيرا أمام ضيفه غينيا بيساو بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 31، وعمران لوزا من ضربة جزاء في الدقيقة 45، وإلياس شاعر في الدقيقة 49، وأيوب الكعبي في الدقيقة 62، إلى جانب البديل منير الحدادي في الدقيقة 82.

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