موخاريق : تصدر نقابة UMT هيئة المأجورين بمجلس المستشارين سيعزز قوة الفريق البرلماني للدفاع عن الشغيلة

هبة بريس _ الرباط

أعرب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، الميلودي موخاريق ، عن ارتياحه لاحتلال الاتحاد ، المرتبة الأولى في انتخابات هيئة المأجورين المتعلقة بمجلس المستشارين التي جرت أمس الثلاثاء . وقال السيد موخاريق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “إننا نعتز بالثقة التي وضعتها الهيئة الناخبة للأجراء في نقابتنا عبر التراب الوطني”، مبرزا أن هذه النتيجة “ستؤهل الاتحاد لتكوين فريق برلماني يكون في مستوى تطلعات فئة المأجورين”.

وبعدما، شدد على أهمية هذه الاستحقاقات بالنسبة للطبقة العاملة المغربية، أكد السيد موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل سيضطلع بدوره في الدفاع عن قضايا وانتظارات عموم الأجراء والفئات الشعبية وسيجعل من مجلس المستشارين منبرا لإسماع صوت الطبقة العاملة وكافة طبقات المجتمع . وأشار إلى أن هذا الفريق البرلماني “سيعمل أيضا على إيصال مشاكل وهموم المواطن المغربي إلى دواليب المجلس بالنظر إلى كون هذه الهيئة التشريعية تعكس البعد الترابي والاقتصادي والاجتماعي داخل البرلمان المغربي من منطلق الصلاحيات التي تتمتع بها في مجال التشريع ومراقبة عمل العمل الحكومي”.

من جهة أخرى، عبر السيد الميلودي موخاريق عن أمله في أن تتحلى الحكومة المقبلة ” بحس الإنصات والتفاوض ” مع أعضاء مجلس المستشارين من أجل الدفع قدما بالعمل التشريعي .

وحسب النتائج المؤقتة المتعلقة بالمقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، التي تم الإعلان عنها من لدن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على الصعيد الوطني، حصل الاتحاد المغربي للشغل على 8 مقاعد والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 6 مقاعد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 3 مقاعد ، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مقعدين ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل على مقعد واحد

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5