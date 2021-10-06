العمراني يسلط الضوء على الخيارات المتبصرة لجلالة الملك
الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يعزي في ضحايا الإعصار “شاهين” بسلطنة عمان

2021-10-06 / 8:41 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، وذلك على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي خلفها الإعصار المداري “شاهين”.

ومما جاء في هذه البرقية “فعلى إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي خلفها الإعصار المداري “شاهين”، الذي ضرب بعض ولايات بلدكم الشقيق، أعرب لكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب العماني، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدا لكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، تعاطفنا وتضامننا المطلق مع سلطنة عمان في هذا الظرف العصيب”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ أدعو الله العلي القدير أن يحفظكم وشعبكم الشقيق من كل مكروه، فإنني أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة وأخي العزيز، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري

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‫4 تعليقات

  1. ملكنا الغالي نصره الله دائما سباقا للخير لقد بعث برقبة تعزية ومساواة للشعب سلطة عمان إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك بارب يآرب آمين يارب.

  2. الخسائر التي لحقت بسلطنة عمان لاتحصى ولا تعد إجراء هذا الإعصار لهذا يجب على الحكومة الجديدة ان تدعمهم ماديا ومعنويا.

  3. بدورنا نرفع تعازينا الحارة الى الشعب سلطان عمان ورحم كل من توفي في هذآ البلاء اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك بارب واشفي كل جريح شفاءا تاما يآرب آمين يارب..

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