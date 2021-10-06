الملك محمد السادس يعزي في ضحايا الإعصار “شاهين” بسلطنة عمان

هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، وذلك على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي خلفها الإعصار المداري “شاهين”.

ومما جاء في هذه البرقية “فعلى إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي خلفها الإعصار المداري “شاهين”، الذي ضرب بعض ولايات بلدكم الشقيق، أعرب لكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب العماني، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدا لكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، تعاطفنا وتضامننا المطلق مع سلطنة عمان في هذا الظرف العصيب”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ أدعو الله العلي القدير أن يحفظكم وشعبكم الشقيق من كل مكروه، فإنني أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة وأخي العزيز، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0