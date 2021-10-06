هيئة المحامين بالرباط تكشف معطيات جديدة عن إفراغ مكتب المحامي زيان بالقوة

2021-10-06 / 8:30 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دخلت نقابة المحامين بالرباط على خط قضية، قرار السلطات القضائية إفراغ مكتب المحامي محمد زيان في شارع محمد الخامس بالرباط، حيث أصدرت بيانا مساء يوم أمس الثلاثاء.

وقالت النقابة في بيان لها أنه وبعد “مناقشة مستفيضة”، من خلال الاطلاع على الوثائق والسجلات الخاصة بالهيئة، تم الوقوف على عدد من المعطيات، أولا، أن الحكم القضائي القاضي بإفراغ المحل، لم يصدر في مواجهة النقيب محمد زيان، وإنما في مواجهة شخص آخر.

وأشارت النقابة إلى أن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية، في 4 أكتوبر يتواجد قبالة مكتب النقيب زيان، ويفصلهما محل ثالث.

وأضافت النقابة، أن النقيب محمد زيان، لحد الساعة لازال يمارس بعنوانه المهني الرسمي، وأن هيئة المحامين لم تتلق أي مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم والمساندة، قبل مباشرة إجراءات الإفراغ.
وشددت الهيئة “نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية”، على أنها “لن تسمح بالمساس بالحقوق والمكتسبات المهنية”.

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تعليق واحد

  1. سؤال بسيط جدا الصورة أعلاه يضهر فيها شخص يكسر الباب مكتوب عليه الاستاذ محمد زيان.هل كان يستغل المكتب خارج القانون أم ماذا؟؟؟

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