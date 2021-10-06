إسبانيا تعمل على بناء “علاقة استراتيجية مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعمل على بناء “علاقة استراتيجية مع المغرب أقوى من السابق”.

وقال ألباريس، في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، “ما نريده هو علاقة استراتيجية مع المغرب أقوى من السابق”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على أن “كل الإشارات التي نتلقاها من المغرب جيدة، وتظهر أننا في طريقنا لبناء علاقة أكثر متانة”.

وأكد السيد ألباريس أن “المغرب بلد كبير وصديق عظيم لإسبانيا

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