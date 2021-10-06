رسميا… الأمم المتحدة تعين ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا للصحراء المغربي

2021-10-06 / 7:08 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسي السويدي الحاصل على الجنسية الإيطالية ستيفان دي ميستورا، مبعوثا جديدا إلى الصحراء المغربية، بعد أن حصل أنطونيو غوتيريش على موافقة الرباط.

الأمم المتحدة قالت الأربعاء بأن المبعوث الأممي الجديد سيبذل مساعيه الحميدة نيابة عن الأمين العام، وسيعمل مع جميع المحاورين المعنيين، بما في ذلك الأطراف والبلدان المجاورة وأصحاب المصلحة الآخرين، مسترشدًا بقرار مجلس الأمن 2548 (2020) والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وظل المنصب شاغرا منذ 2019، إثر استقالة المبعوث السابق الألماني هورست كوهلر، ووافت المغرب على تعيين دي ميستورا في منتصف شتنبر الماضي.

ويمتلك المبعوث الأممي الجديد خبرة أممية كبيرة، إذ عمل مبعوثاً للأمم المتحدة في دول مختلفة كسوريا والعراق وأفغانستان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد أن تعيين مبعوث خاص للصحراء المغربية، يشكل شرطا لاستئناف العملية السياسية للمفاوضات.

وفشلت الأمم المتحدة في تعيين خليفة للألماني هورست كوهلر منذ استقالته في أبريل2019، لأسباب قال إنها تتعلق “بوضعه الصحي”.

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