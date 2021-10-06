حجز أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة في المحمدية

هبة بريس _ الرباط

تمكنت الفرقة الوطنية للجمارك، أمس الثلاثاء بالمحمدية، من حجز أزيد من خمسة أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة والمواد الخام اللازمة لتصنيعها

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغ، أن عملية التفتيش التي أجريت داخل محل بجماعة سيدي موسى بن علي، كشفت وجود ثلاث ورشات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية.

وأسفرت العملية عن ضبط 3210 كيلوغرامات من الأكياس الجاهزة للاستخدام، و 2100 كيلوغرام من اللفائف في مرحلة التقطيع، و 17 آلة لاستخدامات مختلفة (نفخ ، تقطيع ، إلخ) وميزانين إلكترونيين.

وحسب البلاغ، فقد تم تنفيذ هذه العملية، التي تأتي تطبيقا للقانون رقم 77-15 الذي يمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي وتحت الإشراف النيابة العامة المختصة

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