وزيرة العدل السويسرية تؤكد: بلادنا لا تعترف ب”الكيان الوهمي”

هبة بريس

جددت المستشارة الفيدرالية السويسرية، كارين كيلر-سوتر، رئيسة قطاع العدل والشرطة، التأكيد على موقف الكونفدرالية السويسرية المتمثل في عدم الاعتراف بالكيان الوهمي لـ “البوليساريو”.

وفي معرض جوابها على سؤال شفوي بالجمعية الفيدرالية السويسرية، دافعت السيدة كيلر-سوتر عن صواب حكم المحكمة الفيدرالية الصادر في غشت الماضي، والذي تضمن رفض الاستئناف الذي قدمه شخص يطعن في قرار السلطات السويسرية، المتمثل في رفضها عند تجديد تصريح اللجوء الخاص به، إدراج عبارة “الصحراء الغربية” في خانة “الجنسية”، مسجلة أن هذا الحكم قدم تصحيحا ضروريا كفيلا بضمان دقة المعلومات الواردة في نظام المعلومات المركزي حول الهجرة، والتثبت من مطابقتها للموقف الذي تدافع عنه الحكومة الفيدرالية على الصعيد الدولي.

وأكدت أن هذا النهج يتوخى تحقيق هدف المصلحة العامة في ما يتعلق بتناغم السياسة الخارجية السويسرية، موضحة أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار المعطى الذي يفيد بأن سويسرا لا تعترف بالكيان الذي يحمل تسمية “الصحراء الغربية”.

وجددت الكونفدرالية السويسرية، من خلال القطاع الفيدرالي للشؤون الخارجية، لمرات عدة، وعلى مختلف المستويات، دعمها لجهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تضطلع به في العملية المتعلقة بقضية الصحراء.

وإذ تعبر سويسرا عن قناعتها بأن المفاوضات تشكل المسار الوحيد الكفيل بالتمكين من التوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام ومقبول من كلا الجانبين، فإنها تؤكد أهمية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على التوافق، مع الأخذ علما، في هذا السياق، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

من جهة أخرى، أوضح القطاع الفيدرالي للشؤون الخارجية أنه “ليس هناك وجود لتمثيلية رسمية لـ +البوليساريو+ لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ولا لدى المجلس الفيدرالي”.

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