وزيرة العدل السويسرية تؤكد: بلادنا لا تعترف ب”الكيان الوهمي”

2021-10-06 / 5:45 مساءً
0
هبة بريس

جددت المستشارة الفيدرالية السويسرية، كارين كيلر-سوتر، رئيسة قطاع العدل والشرطة، التأكيد على موقف الكونفدرالية السويسرية المتمثل في عدم الاعتراف بالكيان الوهمي لـ “البوليساريو”.

وفي معرض جوابها على سؤال شفوي بالجمعية الفيدرالية السويسرية، دافعت السيدة كيلر-سوتر عن صواب حكم المحكمة الفيدرالية الصادر في غشت الماضي، والذي تضمن رفض الاستئناف الذي قدمه شخص يطعن في قرار السلطات السويسرية، المتمثل في رفضها عند تجديد تصريح اللجوء الخاص به، إدراج عبارة “الصحراء الغربية” في خانة “الجنسية”، مسجلة أن هذا الحكم قدم تصحيحا ضروريا كفيلا بضمان دقة المعلومات الواردة في نظام المعلومات المركزي حول الهجرة، والتثبت من مطابقتها للموقف الذي تدافع عنه الحكومة الفيدرالية على الصعيد الدولي.

وأكدت أن هذا النهج يتوخى تحقيق هدف المصلحة العامة في ما يتعلق بتناغم السياسة الخارجية السويسرية، موضحة أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار المعطى الذي يفيد بأن سويسرا لا تعترف بالكيان الذي يحمل تسمية “الصحراء الغربية”.

وجددت الكونفدرالية السويسرية، من خلال القطاع الفيدرالي للشؤون الخارجية، لمرات عدة، وعلى مختلف المستويات، دعمها لجهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تضطلع به في العملية المتعلقة بقضية الصحراء.

وإذ تعبر سويسرا عن قناعتها بأن المفاوضات تشكل المسار الوحيد الكفيل بالتمكين من التوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام ومقبول من كلا الجانبين، فإنها تؤكد أهمية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على التوافق، مع الأخذ علما، في هذا السياق، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

من جهة أخرى، أوضح القطاع الفيدرالي للشؤون الخارجية أنه “ليس هناك وجود لتمثيلية رسمية لـ +البوليساريو+ لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ولا لدى المجلس الفيدرالي”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا… الأمم المتحدة تعين ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا للصحراء المغربي

رسميا… الأمم المتحدة تعين ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا…

2021-10-06 / 7:08 مساءً
Photo of مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة ينتخب رؤساء ونواب لجانه الدائمة

مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة ينتخب رؤساء ونواب لجانه الدائمة

2021-10-06 / 5:33 مساءً
Photo of وزير إسباني: الدفاع عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب “أولوية” لنا

وزير إسباني: الدفاع عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب…

2021-10-06 / 3:14 مساءً
Photo of المحكمة الدستورية تشرع في تلقي طعون انتخاب مجلس المستشارين

المحكمة الدستورية تشرع في تلقي طعون انتخاب مجلس المستشارين

2021-10-06 / 3:02 مساءً
Photo of بنكيران: نتائج البيجيدي بانتخابات المستشارين مخالفة لقيم السياسة

بنكيران: نتائج البيجيدي بانتخابات المستشارين مخالفة لقيم السياسة

2021-10-06 / 2:25 مساءً
Photo of الديبلوماسية المغربية تتوج بتعيين سفير مغربي جديد على رأس جامعة الدول العربية ببرلين

الديبلوماسية المغربية تتوج بتعيين سفير مغربي جديد على رأس…

2021-10-06 / 12:13 مساءً
Photo of من خلق المفاجأة في انتخابات مجلس المستشارين بجهة فاس مكناس للبيجيدي?

من خلق المفاجأة في انتخابات مجلس المستشارين بجهة فاس…

2021-10-06 / 11:28 صباحًا
Photo of غوتيريس يدعو إلى تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر

غوتيريس يدعو إلى تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر

2021-10-06 / 10:55 صباحًا
Photo of المغرب يترأس الدورة الـ 98 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

المغرب يترأس الدورة الـ 98 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر…

2021-10-06 / 10:39 صباحًا
Photo of لفتيت: عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين جرت في ظروف عادية

لفتيت: عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين جرت في ظروف…

2021-10-06 / 9:24 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق