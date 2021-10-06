الصحة: أزيد من 64 ألف شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، أن 64 ألف و77 شخصا تلقوا لحد الآن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد (لكوفيد-19)، بعد مرور ثلاثة أيام من إطلاق عملية التطعيم بها.
وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 22 مليون و953 ألف و940 شخصا.
وأضافت أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 19 مليون و758 ألف و226 شخصا.
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16 تعليقات
لايمكن أن يكون هذا العدد صحيح (كما قالت نجاة عتابو في أغنيتها وهاذي كذبة بينا هايايا وهاذي كذبة بينا هههههههههههههههههههههه)….
لا أصدق أن المغرب ازيد من 64 الف شخص تلاقوا الجرعة التالتة ؟؟؟؟؟
انتظرونا الأجزاء (الرابع والخامس ……. وغيرها من مسلسل سامحيني المتعلق بكوفيد 19 الي آخر حلقاته اذا كانت فعلآ له حلقة اخيرة هههههههههههمهم
نحن نريد التغير والإصلاح هم يريد منا الجرعة الثالثة ونحن لازلنا لم نلقى حتى الجرعة الأولى ههههههههه
ما فائدة الجرعتين الم نكن اكتسبنا منهما المناعة الجماعية فلاداعي للجرعة الثالثة……………………
نطالب الحكومة الجديدة بالاصلاح في كل القطاعات وبالاخص في مجال التشغيل للحد من البطالة. وليس في زيادات الجرع لاحولة ولآ قوة إلا بالله العلي العظيم.
إلى أي حد سيصلون بهذه للقاحات كوفيد 19 كورونا إنهم يريدون تدمير حياتنا النفسية ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظي
سيبقى الحال على ماعليه ونحن معهم في الهاوية . ولا ندري متى ستنتهي هذه البروطوكولات لكوفيد 19 كورونا…
إذا كان الأمر هكذا لما هذه الجرعة التالثة.ماكفايا من تلاعبات معنا لقد يئسنا من وعودكم الكاذبة فنفسيتنا لم تعد تتحمل.
اللهم ارفع عنا هذآ الغباء والبلاء ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
المغرب لازال يفكر في كورونا بينما الدول العربية والغربية انتهى عندهم إسم كورونا .
قلتم أن الجرعات الأولى والثانية أنها مفيدة جدا لاكتساب المناعة فما فائدة الجرعة التالثة ههههههههههه
نريد الرجوع الى الحياة العادية و لا داعي لهذه التفهات التي دمرت نفسيتنا.
ممكن يكون ان الجرعتين تساوي جرعة واحدة والجرعة الثالتة هي تكميل الجرعة الثانية بمفهوم اخر ان الجرعة الأولى زائد الجرعة الثانية تساوي جرعة واحدة زائد الجرعة التالثة تساوي جرعتين.ههههههههههه. هذآ ما قاله كبور لشعبية هههههههه
نريد الصراحة في هذه الأرقام الوهمية والخيالية لاتهمنا سوى راحة البال.
هل اللجنة العلمية تفكر بالجرعة الرابعة والخامسة ووووووووو الى اخر سيناريوهات كوفيد 19 كورونا لم تنتهي بعد