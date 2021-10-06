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لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 64 ألف شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021-10-06 / 5:10 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، أن 64 ألف و77 شخصا تلقوا لحد الآن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد (لكوفيد-19)، بعد مرور ثلاثة أيام من إطلاق عملية التطعيم بها.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 22 مليون و953 ألف و940 شخصا.

وأضافت أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 19 مليون و758 ألف و226 شخصا.

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‫16 تعليقات

  1. لايمكن أن يكون هذا العدد صحيح (كما قالت نجاة عتابو في أغنيتها وهاذي كذبة بينا هايايا وهاذي كذبة بينا هههههههههههههههههههههه)….

  3. انتظرونا الأجزاء (الرابع والخامس ……. وغيرها من مسلسل سامحيني المتعلق بكوفيد 19 الي آخر حلقاته اذا كانت فعلآ له حلقة اخيرة هههههههههههمهم

  6. نطالب الحكومة الجديدة بالاصلاح في كل القطاعات وبالاخص في مجال التشغيل للحد من البطالة. وليس في زيادات الجرع لاحولة ولآ قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. إلى أي حد سيصلون بهذه للقاحات كوفيد 19 كورونا إنهم يريدون تدمير حياتنا النفسية ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظي

  9. إذا كان الأمر هكذا لما هذه الجرعة التالثة.ماكفايا من تلاعبات معنا لقد يئسنا من وعودكم الكاذبة فنفسيتنا لم تعد تتحمل.

  14. ممكن يكون ان الجرعتين تساوي جرعة واحدة والجرعة الثالتة هي تكميل الجرعة الثانية بمفهوم اخر ان الجرعة الأولى زائد الجرعة الثانية تساوي جرعة واحدة زائد الجرعة التالثة تساوي جرعتين.ههههههههههه. هذآ ما قاله كبور لشعبية هههههههه

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