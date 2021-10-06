الصحة: أزيد من 64 ألف شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، أن 64 ألف و77 شخصا تلقوا لحد الآن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد (لكوفيد-19)، بعد مرور ثلاثة أيام من إطلاق عملية التطعيم بها.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 22 مليون و953 ألف و940 شخصا.

وأضافت أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 19 مليون و758 ألف و226 شخصا.

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