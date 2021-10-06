مديرية طرفاية تحتفل باليوم العالمي للمدرس

هبة بريس - اشعبان لحبيب

شهدت الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي، بجماعة أخفنير الترابية التابعة للإقليم طرفاية، صباح اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021، احتفالا لافتا بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، وذلك تحت إشراف المدير الإقليمي بالتكليف، لوزارة التربية الوطنية وبحضور رؤساء المصالح والأطر التربوية.

ذات الحفل حضرته أطياف مميزة، من المؤسسات العامة و الخاصة و كذا فعاليات جمعوية و تربوية، وعلى رأسهم ممثل شركة NAREVA HOLDING، ورئيس المجلس العلمي المحلي بطرفاية و جمعية أمهات و آباء و أولياء الأمور، وذلك تعبيرا منهم بأهمية تكريم نساء و رجال التعليم، لما يبذلوه في سبيل إرساء الفعل التربوي القويم.

كما ألقى المدير الإقليمي بالنيابة، بهذه المناسبة كلمة أكد من خلالها أن الاحتفال باليوم العالمي للمدرس، هو وقفة امتنان وإجلال لكل نساء ورجال التعليم بالمديرية، كما أنها مناسبة للوقوف احتراماً لنساء ورجال التعليم، الذين أفنواْ زهرة شبابهم في التدريس وتعليم الأجيال، وأشادت من جهتها كلمات هيئة التدريس ومدير المؤسسة الذي سلط الضوء على الدور الكبير للمدرسة والمدرس، في النهوض بالمنظومة التربوية وبالمجهودات المبذولة من طرف نساء ورجال التعليم لبناء القيم النبيلة.

وفي أجواء هذه المبادرة النبيلة قدمت مجموعة من التكريمات للأطر التربوية بالمؤسسة، ومن خلالهم لكافة المدرسات والمدرسين بإقليم طرفاية.

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