تسجيل 727 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 727 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 936963 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 18 وفاة ليصل العدد إلى 14390 .

كما تم التأكد من 1491 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 913229

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