تسجيل 727 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 727 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 936963 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 18 وفاة ليصل العدد إلى 14390 .
كما تم التأكد من 1491 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 913229
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5 تعليقات
بعدما أن نسينا كوفيد 19 ولأن تريدون التذكير بها.فارجوكم تحدثوا عن مواضيع جديدة ومفيدة نستفيد منها.
ما عندكم سوى التحدث عن كورونا تخلوا عنها سوى يوم واحد على الاقل وتوقفوا عن اكاذيبكم.
لماذا لا تتحدثون عن مشاكل الشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع التعليم ودعم الأسر الفقيرة والهشة . ولادعي للاستهزاء بنا والتفهات الفارغة.
بعدما أن المغرب والحمدلله تسيطر على الوضع الراهن ومر مرحلة الخطورة وحصل على الخط البرتوقالي وكذا حصوله على المرتبة التالثة من تطعيم لقاح كورونا فلما لا تطلقون سراحنا والرجوع فوري إلى الحياة الطبيعية هههههههههههه
كل هذه الضجة عن كوفيد 19 ولحد الآن لم تجد حلا مناسبا لهذا الوباء. كل ما قولتوه لنا طبقناه بالحرف الواحد. (الجرعة الأولى والثانية والثالتة…..)ونحن مستمرون معكم إلى نهاية هذآ المسلسل المتعلق ب كوفيد 19 كورونا هههههههههههه.