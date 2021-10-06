طرق البيضاء المهترئة و الأشغال في كل الشوارع تثيران سخط الساكنة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعيش مستعملو الطريق بالدار البيضاء مشاكل جمة يوميا بسبب المعاناة التي تسببت فيها الأشغال المنتشرة في كل حدب و صوب بمدينة الدار البيضاء.

الأشغال التي تتميز بالعشوائية الكبيرة جعلت مستعملي الطريق يعيشون يوميا معاناة يصعب تحملها حيث الاكتظاظ يسم مختلف الشوارع و الطرق الرئيسية بالعاصمة الاقتصادية.

و ساهمت أشغال خطوط الترامواي الجديدة و كذا أشغال خط الباصواي التي انطلقت منذ أسابيع في مضاعفة أزمة التنقل بالمدينة التي تصنف من بين المدن الذكية في العالم “على الورق”.

معاناة ساكنة الدار البيضاء و الحالة المهترئة التي أضحت عليها جل الطرقات بالمدينة تسائل المجالس المنتخبة المنتهية ولايتها و تضع المنتخبين الجدد في موقف لا يحسدون عليه حيث أن من بين الأورش الأساسية التي يفترض أن يعملوا عليها هو تحسين جودة طرقات المدينة.

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