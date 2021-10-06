تفاصيل طلاق حمزة الفيلالي للمرة الثانية

2021-10-06 / 3:36 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خبر انفصال الفنان الكوميدي و منشط البرامج حمزة الفيلالي من زوجته للمرة الثانية بعد ولادتها الحديثة.

و حسب مصادر هبة بريس فإن الفنان المغربي انفصل عن زوجته منذ أشهر مضت، بطريقة رضائية بين الطرفين وسط صمت و تكتم شديدين.

و في نفس الصدد أكد ذات المصدر أن الكوميدي حمزة الفيلالي يتحمل جميع مسؤولية و أعباء منزله بالإضافة أن علاقة طيبة تجمعه و زوجته السابقة.

و الجدير بالذكر أن حمزة الفيلالي قد تزوج للمرة الثانية في مارس 2019 من طليقته هند بعد فترة طلاق دامت لفترة طويلة من الزمن.

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