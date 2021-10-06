وزير إسباني: الدفاع عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب “أولوية” لنا
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن الدفاع عن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل “أولوية” بالنسبة لإسبانيا، لاسيما في أعقاب صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب.
وقال بلاناس، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الإسباني، إن « اتفاقية الصيد البحري تعد أولوية بالنسبة لإسبانيا، لما لها من أهمية بالنسبة للصيادين في بلادنا، لاسيما أساطيل جهة الأندلس، جزر الكناري وغاليسيا ».
وأوضح أن إسبانيا تمتلك في الواقع 93 ترخيصا، حسب أنماط مختلفة، من أصل 138 ترخيصا متاحا لدى الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية الاتفاقية بالنسبة لمستقبل علاقات الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير الإسباني أن الحفاظ على الاتفاقية سيتيح تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب.
وفي هذا السياق، شدد على أن حكومته « ستدافع عن مصالح الصيادين الإسبان الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق الصيد المغربية ».
وقال إن الاتفاق لم يتم تعليقه، فهناك مدة شهرين سيظل خلالها الاتفاق ساري المفعول، مؤكدا وجود « موقف يحظى بالأغلبية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة هذا ».
وخلص بلاناس إلى القول « إننا نعمل سويا على أساس الثقة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا »، في إطار « التعاون الإيجابي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يتعين الحفاظ عليه من وجهة نظر استراتيجية، على اعتبار أنه يعود بالنفع على الجانبين ».
16 تعليقات
إنها مجرد مصلحة فقط .لهذا قام وزير الاسباني بالدفاع عن إتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
نريد حلا مناسبا للصحراء المغربية وليس الاستهزاء بها ..او بمشاريعكم من اجل مصلحتكم فقط ولايهمكم مشكل الصحراء المغربية….
نريد اتفاقيات مع جميع الدول .ولماذا بالضبط إسبانيا؟؟؟؟
من هو المستفيد من هذه الإتفاقية ؟؟؟؟؟.ههههههههه
اعتقد انها فرصه للمغرب يجب استغلالها ولا يضيعها من يده. فرصة استثمارية لا تعوض.
أظن أن هذه الإتفاقية يتسبب لنا إرتفاع ثمن السمك وانتم تعرفون ان الفقير يتمعش من ثروات السمك وبالاخص سمك السردين.
يجب على المغرب ان يتصرف وفق مصلحة الصياد البحري.حتى يكون المردود الاقتصادي بالمغرب بجدية ومتابرة.
لانريد من وراء هذه الصفقة والإتفاقية منافسة شرسة بين البلدين ولهذا لا داعي بالتلاعب فيما بينكم.هههههه
لحد الآن المغرب لم يستفيد من ثرواته البحرية.وذالك لغلائه المسكين لم يصل حتى لشراء سمك السردين.
المشكل الكبير هو ان ثمنة ساروخي كل ما يهمنا هو ان تقوموا بانخفاض ثمنيه حتى يكون في متناول الجميع.
لابد للمغرب يفكر في مصلحة المواطن قبل كل شيء.وياخذ بعين الاعتبار الفقير الذي لاحولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
اسبانيا همها الوحيد مصلحتها فقط أما المسكين لايهمها في هذه الاتفاقية الأساس من هذآ هو الربح السريع المادي.
في رأي لا حاجة لهذ الإتفاقية . حتي يشبع المغرب من ثراوته البحرية . ههههههههههههه
كل ما يهمنا سوى الصحراء المغربية. وان تجد لها حلا حتى ينتهي النزاعات بين المغرب والجزائر حول الصحراء المغربية.
المغرب يتوفر على ثروة ثمينة في أعماق البحار وليس من العدل ان يستفيد منها دولة أوروبية. والمغرب في أشد الحاجة إليها.
يجب على المغرب ان يضع شروط وقوانين وبالاخص شروط أمنية مشددة في شواطئ البحر من أجل حماية الصياد البحري..