الجامعة: مباراة المنتخب المغربي ضد غينيا بيساو ستجرى دون جمهور

2021-10-06 / 2:54 مساءً
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها أن المباراة ،التي ستجمع مساء اليوم الأربعاء، بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره لغينيا بيساو بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط (الثامنة مساء)، برسم الجولة الثالثة للمجموعة التاسعة، من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022، ستجرى بدون جمهور.

ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني مؤقتا برصيد ثلاث نقط من فوزه على منتخب السودان بميدانه بهدفين دون رد.

يذكر أن المنتخب المغربي سيخوض مبارياته الثلاث المقبلة من إقصائيات مونديال (قطر 2022) على التوالي أمام منتخبي غينيا بيساو (06 أكتوبر بالرباط و09 أكتوبر بالدار البيضاء) وغينيا كوناكري (12 أكتوبر بالرباط).

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