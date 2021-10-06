حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

حالات كورونا الحرجة تنخفض بالمغرب و أسرة الإنعاش تستعيد عافيتها

2021-10-06 / 2:30 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 676 إصابة جديدة بكوفيد-19 و1198 حالة شفاء و17 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

هاته الأرقام تؤكد ما سبق و أعلنه مسؤولو وزارة الصحة بكون الوضع الوبائي بالمغرب أصبح مستقرا بعد أسابيع من التطور، حيث انخفضت كعدلات الإصابة و الوفيات و الحالات الحرجة.

و أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2562 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 10 آلاف و126 حالة.

و بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 27 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 718 حالة، منها 365 تحت التنفس الاصطناعي (30 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و335 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

و بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 7، 13 بالمائة و هو ما يعكس التراجع الكبير في الأرقام الخاصة بالوضع الوبائي بالمغرب مؤخرا.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of حجز أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة في المحمدية

حجز أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة في المحمدية

2021-10-06 / 6:21 مساءً
Photo of تحديد أولى جلسات استئناف ملف الصحافي سليمان الريسوني

تحديد أولى جلسات استئناف ملف الصحافي سليمان الريسوني

2021-10-06 / 6:11 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 64 ألف شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 64 ألف شخصا تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-06 / 5:10 مساءً
Photo of يهم ساكنة العدوتين.. غلق محاور طرقية من وإلى قنطرة الحسن الثاني

يهم ساكنة العدوتين.. غلق محاور طرقية من وإلى قنطرة…

2021-10-06 / 5:01 مساءً
Photo of تسجيل 727 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 727 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-06 / 4:31 مساءً
Photo of طرق البيضاء المهترئة و الأشغال في كل الشوارع تثيران سخط الساكنة

طرق البيضاء المهترئة و الأشغال في كل الشوارع تثيران…

2021-10-06 / 4:25 مساءً
Photo of اليوسفية.. توقيف شخصين متورطين في سرقة عدادات الماء

اليوسفية.. توقيف شخصين متورطين في سرقة عدادات الماء

2021-10-06 / 12:50 مساءً
Photo of هبة بريس تودع ابنها رئيس القسم الفني ربيع بلهواري

هبة بريس تودع ابنها رئيس القسم الفني ربيع بلهواري

2021-10-06 / 12:26 مساءً
Photo of البسيج: “خلية طنجة” خططت لتفجير محلات عمومية تستقبل مغاربة وأجانب

البسيج: “خلية طنجة” خططت لتفجير محلات عمومية تستقبل مغاربة…

2021-10-06 / 9:29 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-10-06 / 9:08 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق