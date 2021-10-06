حالات كورونا الحرجة تنخفض بالمغرب و أسرة الإنعاش تستعيد عافيتها

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 676 إصابة جديدة بكوفيد-19 و1198 حالة شفاء و17 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

هاته الأرقام تؤكد ما سبق و أعلنه مسؤولو وزارة الصحة بكون الوضع الوبائي بالمغرب أصبح مستقرا بعد أسابيع من التطور، حيث انخفضت كعدلات الإصابة و الوفيات و الحالات الحرجة.

و أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2562 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 10 آلاف و126 حالة.

و بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 27 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 718 حالة، منها 365 تحت التنفس الاصطناعي (30 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و335 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

و بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 7، 13 بالمائة و هو ما يعكس التراجع الكبير في الأرقام الخاصة بالوضع الوبائي بالمغرب مؤخرا.

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