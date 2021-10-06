بنكيران: نتائج البيجيدي بانتخابات المستشارين مخالفة لقيم السياسة

هبة بريس - الرباط

علق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، على نتائج الحزب في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين أمس الثلاثاء.

وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك” :” إتصل بي قبل لحظات الأستاذ عبد الإله بنكيران رغم الظروف الصحية التي يمر منها والتي نسأل الله تعالى أن يتجاوزها بخير وعافية، ليعلن لي اتفاقه مع مضمون التدوينة السابقة بخصوص نتائج انتخابات مجلس المستشارين”

وأبدى بنكيران أسفه وألمه العميقين بخصوص ما حدث، لما يشكله ذلك من مخالفة لقواعد العملية الانتخابية وقيم السياسة التي آمن بها حزب العدالة والتنمية ودافع عنها.

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