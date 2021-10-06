بنكيران: نتائج البيجيدي بانتخابات المستشارين مخالفة لقيم السياسة
هبة بريس - الرباط
علق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، على نتائج الحزب في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين أمس الثلاثاء.
وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك” :” إتصل بي قبل لحظات الأستاذ عبد الإله بنكيران رغم الظروف الصحية التي يمر منها والتي نسأل الله تعالى أن يتجاوزها بخير وعافية، ليعلن لي اتفاقه مع مضمون التدوينة السابقة بخصوص نتائج انتخابات مجلس المستشارين”
وأبدى بنكيران أسفه وألمه العميقين بخصوص ما حدث، لما يشكله ذلك من مخالفة لقواعد العملية الانتخابية وقيم السياسة التي آمن بها حزب العدالة والتنمية ودافع عنها.
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9 تعليقات
لا تتٱسفوا بل تذكروا ما اقترفتم من ٱزمات ضد الشعب المغربي الضعيف فقضيتم مصالحكم وتمتعتم بالريع المالي دون الاكتراث بعموم المواطنين في واد وانتم في واد آخر تقبلوا الهزيمة هذا تصويت عقابي
وتقاعدك قانوني؟واش حلال؟
الانتخابات مؤطرة بقانون مصادق عليه من الحكومة التي يتراسعا حزب البيجدي،
فلماذا لم يتقبلوا نتائجها، بل هي نابعة مما افرزته صناديق الاقتراع. أو إن كل من لم بتوفق في امتحان ما ،ييلط غصبه على الجهة الأخرى.
نتمنى أن يشرع قانون يمنع كل حزب من رئاسة الحكومة أكثر من ولايتين ، لفسح المجال للأحزاب الأخرى تحمل المسؤولية و اختبار قدراتها على التدبير أو لا ثم تنسحب بكل شجاعة سياسية.
فمادا سنقول عن الاحزاب الأخرى التي لم تحصل إلا على مقعد واحد ، أو إن كل من كان بالأمس من الاحزاب قويا ، سيضل قويا ؟.
C’est un rigolos mais attention au nombre de vues il va s enrichir
هذا العدالة والتنمية بان ليا عندهم فكر واحد بحال ديال الجزائريين ،الجزائريين مبغاوش يفهمو ان الصحراء مغربية وان لهم يد في ما يحصل ،والعدالة والتنمية ما بغاوش يفهموا ان المغاربة عاقبوهم
افقرتم الشعب
اللهم شتت شملكم بالأمس كنتم رعاة أبقار واليوم أصبحتم أغنياء المغرب بسبب نهبكم لأموال الفقراء . تتحدثون عن القيم الانتخابية ونسيتم قيمكم ياحزب الرذيلة والنميمة .مزيدا من الهزائم .
مع الاسف.انتخبات2021عادت بالمغرب اكثر من ثلاثين سنة الى الوراء.كان يمنعون الناس من الترشح.ويحذرون اخرين من الترشح باسم حزب معلوم.وينجحون من شاؤا ويسقطون من شاؤوا تماما كم سمعنا عنه في انتخابات 8-9-2021.وهذه الاعمال تضر بمصداقية المغرب.واستقراره السياسي والاجتماعي.الله يلطف والسلام
بنكيران: نتائج البيجيدي بانتخابات المستشارين مخالفة لقيم السياسة.. ونتائج اكل مال الشعب بتقاعد جد مريح ليس مخالف لسياسة والريع. الدوام لله وحده.ياايها
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ