الديلي ميل: مشروع مغربي تحت البحر يحل أزمة الطاقة البريطانية

2021-10-06 / 1:13 مساءً
1
هبة بريس

نشرت صحيفة “dailymail” البريطانية تقريرا مطولا عن مشروع إمداد الطاقة من المغرب إلى بريطانيا، بهدف حل أزمة الطاقة المستقبلية في البلاد.

وأكدت الصحيفة أن مشروع “Xlinks Morocco-UK” لنقل الطاقة سيتم تدشينه تحت سطح البحر، وسيكون خط نقل الطاقة الأطول في العالم، لنقل كهرباء المملكة المغربية، إلى قرية بألفيرديسكوت القريبة من نهر بارنستابل في مقاطعة ديفون البريطانية.

​وأكدت الصحيفة أن طول خط نقل الكهرباء بين المغرب وبريطانيا حوالي 3800 كيلو متر، وقيمة استثماراته ستبلغ حوالي 21.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للعمل في حلول عام 2030.

وأكدت الصحيفة أن المشروع سيولد حوالي 10.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وبذلك سيغطي المشروع 8% من احتياجات الكهرباء في المملكة المتحدة.

و سيتم تدشين بطارية بقدرة تخزين 20 غيغاواط/ساعة، ما يسمح بمواصلة تصدير الكهرباء إلى بريطانيا، بوصفها مصدرًا “شبه ثابت” للطاقة النظيفة.

أما بالنسبة للمغرب فسيقدم المشروع نحو 10 آلاف وظيفة غير مباشرة، و2000 وظيفة دائمة للمواطنين المغربيين، ما سينشط سوق العمل المحلي.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of قطاع السيارات.. ارتفاع المبيعات بـ 12,64% عند متم شتنبر

قطاع السيارات.. ارتفاع المبيعات بـ 12,64% عند متم شتنبر

2021-10-06 / 10:47 صباحًا
Photo of القرض الفلاحي للمغرب.. نتائج إيجابية خلال النصف الأول من السنة

القرض الفلاحي للمغرب.. نتائج إيجابية خلال النصف الأول من…

2021-10-05 / 8:36 مساءً
Photo of بنشعبون يدعو لحزمة من الإجراءات للتحكم في التكاليف وترشيد الاستثمارات

بنشعبون يدعو لحزمة من الإجراءات للتحكم في التكاليف وترشيد…

2021-10-05 / 6:16 مساءً
Photo of مقاولات بولونية تبدي اهتمامها بالاستثمار في الصحراء المغربية

مقاولات بولونية تبدي اهتمامها بالاستثمار في الصحراء المغربية

2021-10-05 / 5:12 مساءً
Photo of في مقدمتها قطاع العقار.. ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية ب54،9 %

في مقدمتها قطاع العقار.. ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية ب54،9…

2021-10-05 / 4:59 مساءً
Photo of الاقتصاد الوطني.. توقع نمو بنسبة 5,9 % مع متم السنة

الاقتصاد الوطني.. توقع نمو بنسبة 5,9 % مع متم…

2021-10-05 / 1:32 مساءً
Photo of توقعات بنمو صادرات قطاع السيارات والفلاحة والألبسة والفوسفاط

توقعات بنمو صادرات قطاع السيارات والفلاحة والألبسة والفوسفاط

2021-10-05 / 10:05 صباحًا
Photo of إحالة 6 مليارات درهم من العملات الأجنبية على بنك المغرب

إحالة 6 مليارات درهم من العملات الأجنبية على بنك…

2021-10-04 / 10:01 مساءً
Photo of القطاع العقاري يسترجع عافيته تدريجيا بعد أزمة الركود خلال جائحة كورونا

القطاع العقاري يسترجع عافيته تدريجيا بعد أزمة الركود خلال…

2021-10-04 / 8:17 مساءً
Photo of عطل مواقع التواصل الاجتماعي يكبد شركات كبرى خسائر فادحة

عطل مواقع التواصل الاجتماعي يكبد شركات كبرى خسائر فادحة

2021-10-04 / 7:21 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق