هبة بريس تودع ابنها رئيس القسم الفني ربيع بلهواري
هبة بريس - الرباط
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت ادراة وطاقم جريدة هبة بريس، اليوم الأربعاء، وفاة الزميل ورئيس القسم الفني ربيع بلهواري.
وعُرف الزميل ربيع بالهواري، بخصاله الحميدة وطيبته وتفانيه في عمله ودعمه لزملائه وتشجيعهم لهم، كما يشهد له بمهنيته العالية وقلمه الفني الذي كان يشد انتباه وإعجاب النقاد السنيمائيين والفانين الكبار.
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم إدارة وكافة طاقم الجريدة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى كافة أفراد أسرة وعائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويكرمه بفضائل الآية الكريمة “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.”
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “
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عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم ووسع له في قبره ولقنه حجته وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب
بهذه المناسبة الأليمة نرفع تعازينا الحارة الى أهل الفقيد تغمد الله روحه الطاهرة واسكنه فيسح جناته يارب ورزق اهليه الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون (يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخولي في عبادي وادخلي جناتي).
فقدت اليوم الجريدة الاكترونية هبة بريس السيد ربيع بالهواري رحم الله الفقيد بواسع رحمته وإن لله وانا اليه راجعون
الله اكبر الله اكبر الله اكبر إن لله وإن إليه راجعون. كان يمتاز بصفات طيبة وكان في المستوى المطلوب .كنت من متتبعيه في الجريدة وكان متواضعا جدا..