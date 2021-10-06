هبة بريس تودع ابنها رئيس القسم الفني ربيع بلهواري

هبة بريس - الرباط

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت ادراة وطاقم جريدة هبة بريس، اليوم الأربعاء، وفاة الزميل ورئيس القسم الفني ربيع بلهواري.

وعُرف الزميل ربيع بالهواري، بخصاله الحميدة وطيبته وتفانيه في عمله ودعمه لزملائه وتشجيعهم لهم، كما يشهد له بمهنيته العالية وقلمه الفني الذي كان يشد انتباه وإعجاب النقاد السنيمائيين والفانين الكبار.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم إدارة وكافة طاقم الجريدة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى كافة أفراد أسرة وعائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويكرمه بفضائل الآية الكريمة “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.”

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “

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