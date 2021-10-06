ربيع بلهواري

هبة بريس تودع ابنها رئيس القسم الفني ربيع بلهواري

2021-10-06 / 12:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت ادراة وطاقم جريدة هبة بريس، اليوم الأربعاء، وفاة الزميل ورئيس القسم الفني ربيع بلهواري.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم إدارة وكافة طاقم الجريدة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى كافة أفراد أسرة وعائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويكرمه بفضائل الآية الكريمة “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.”

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “

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