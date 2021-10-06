الديبلوماسية المغربية تتوج بتعيين سفير مغربي جديد على رأس جامعة الدول العربية ببرلين

2021-10-06 / 12:13 مساءً
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يسير الإيحيائي _ هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة ان الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط” أصدر مؤخرا قرارا يقضي بتعيين الديبلوماسي المغربي “مصطفى اليملي” سفيرا للجامعة بالعاصمة الألمانية “برلين” .

ويأتي هذا التعيين المشرف للسيد “مصطفى اليملي” تبعا لقرارات الدورة في نسختها العادية 156 لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في التاسع من شتمبر والقاضي بتعيين سفراء جدد من سبع دول عربية على رأس بعثات الجامعة العربية بالخارج.

ويشكل التعيين الجديد الذي حظي به “مصطفى اليملي” إضافة إلى تتويج مساره الناجح كقنصل عام للمملكة بمدينة “خيرونا”، نصرا جديدا للمجهودات التي تقوم بها الديبلوماسية المغربية، إذ حققت في الآونة الأخيرة نجاحات باهرة في الدفاع عن المصالح العليا للوطن واختراقا كبيرا وذكيا سيزيد لا محالة من تعزيز دور ومكانة بلادنا في المحافل الإقليمية والدولية بعدما أصبحت لاعبا رئيسيا ومحوريا ذا وزن ثقيل في منظومة العلاقات الدولية حاليا وفي المستقبل.

وبالرجوع إلى السفير الجديد “مصطفى اليملي” الذي شغل منصب القنصل العام ل”خيرونا” لمدة لا تقل عن خمس سنوات، يتميز الرجل بخبرة وكفاءة عاليتين في الوسط الديبلوماسي المغربي، واشتغل في عدة بعثات ديبلوماسية حساسة كجمهورية مصر العربية وغيرها مبصما على مسار مهني متميز يشهد له الجميع بما فيهم كبار مسؤولي وزارة الخارجية والتعاون.

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