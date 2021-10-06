تصنيف إسباني: 13 جامعة مغربية ضمن أفضل الجامعات العالمية

هبة بريس

تم تصنيف 13 جامعة مغربية ضمن أحسن 650 جامعة وضمن أفضل 850 مؤسسة بحثية وأكاديمية عالميًا، وذلك وفق نتائج التصنيف العالمي الإسباني “Scimago Institutions Ranking” للمؤسسات العالمية، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأمر يتعلق الأمر بكل من جامعة محمد الأول – وجدة، وجامعة محمد الخامس – الرباط، وجامعة القاضي عياض – مراكش، وجامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء، والجامعة الدولية بالرباط، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس، وجامعة السلطان مولاي سليمان – بني ملال، وجامعة مولاي إسماعيل – مكناس، وجامعة ابن طفيل – القنيطرة، وجامعة عبد المالك السعدي – تطوان، وجامعة شعيب الدكالي – الجديدة، وجامعة ابن زهر – أكادير، وجامعة الحسن الأول – سطات.

وقد تم تصنيف هذه الجامعات المغربية، يضيف البلاغ، من بين أفضل 110 جامعة على الصعيدين العربي والإفريقي.

كما تميزت الجامعات المغربية في العديد من الحقول المعرفية، حسب المصدر ذاته، إذ تم تصنيف 13 جامعة في كل من العلوم المعلوماتية والهندسة والطاقة والرياضيات، و11 جامعة في كل من العلوم الزراعية والبيولوجية والكيمياء والعلوم البيئية والعلوم الفيزيائية والفلكية، و10 جامعات في مجال علوم الأرض والكواكب وفي مجال التجارة والتدبير والمحاسبة، و8 جامعات في مجال العلوم الاجتماعية، و6 جامعات في مجال الكيمياء البيولوجية وعلوم الوراثة والبيولوجية الجزيئية، و4 جامعات في العلوم الطبية والصيدلانية، و3 جامعات في الفنون والعلوم الإنسانية، وجامعة واحدة في مجال العلوم الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تظهر أن الإنتاج العلمي الوطني متنوع وذو جودة ويشمل كل الحقول المعرفية، مضيفة أن هذا التصنيف يؤكد المجهودات المبذولة من طرف الباحثين وكذا دعم الوزارة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار، وذلك تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17، وتماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد للبلاد.

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