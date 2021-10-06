من خلق المفاجأة في انتخابات مجلس المستشارين بجهة فاس مكناس للبيجيدي?

ع محياوي _ هبة بريس

خلق حزب العدالة والتنمية المفاجأة ضمن انتخاب أعضاء مجلس المستشارين على صعيد جهة فاس مكناس، التي حصل فيها البيجدي على 872 صوتا.

وتمكن وكيل لائحة العدالة والتنمية برسم انتخابات مجلس المستشارين على صعيد مجلس جهة فاس مكناس، من الظفر بمقعد برلماني، بعد حصول لائحة البيجدي على 872 صوتا بالرغم من أن عدد المقاعد المحصل عليها بذات الجهة وفي جميع الأقليم الثمانية لا تتعدى 89 مقعدا.

ووفقا للنتائج التي أعلنت عنها ولاية جهة فاس مكناس مساء يوم الثلاثاء ، فقد تم انتخاب كل من عبد الكريم الهمس عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبد الهادي أوراغ عن حزب التجمع الوطني للأحرارعن مجلس الجهة، وفي صنف مجالس الجماعات والأقاليم والعمالات فقد اقتسم المقاعد الخمسة كل من عبد السلام اللبار عن حزب الاستقلال ومحمد بودس عن حزب التجمع الوطني للأحرار ويونس ملال عن حزب الحركة الشعبية.

كما فاز الخمار المرابط عن حزب الأصالة والمعاصرة وسعيد شاكر عن حزب العدالة والتنمية بمقعد برلماني بمجلس المستشارين لكل واحد منهما، فيما فاز بالنسبة لفئة الغرف المهنية فقد تم انتخاب كل من محمد بولعيش عن حزب الاستقلال ومصطفى الميسوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما تم انتخاب ادريس الحسني عن حزب الحركة الشعبية في صنف الصناعة التقليدية.

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