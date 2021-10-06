ابنة عمرو دياب: “والدي لا يصرف عليّ”

هبة بريس - وكالات

كشفت ابنة النجم المصري، عمرو دياب، “نور” أسرارا جديدة عن علاقتها بأسرتها وخاصة والدها، وتحدثت مع الجمهور حول حياتها في لندن.

وتحدثت الفتاة الشابة خلال فيديو لها عبر حسابها على “إنستغرام”، وأجابت عن سؤال أحد المتابعين حول العلاقة المادية بينها وبين والدها، معلنة أنها مستقلة مادياً عن أسرتها، ولا تحصل على أموال من والدها عمرو دياب ولا ينفق عليها منذ سنوات، لأنها شخصية عصامية وتحرص على الإنفاق على نفسها.

كما كشفت عن آخر لقاء لها مع والدها، وقالت إنها رأته لآخر مرة قبل أزمة فيروس كورونا، وأضافت أنها مستقلة عن أسرتها وتعيش بمفردها في لندن، وتعمل في مجال الموضة، وأكدت على حبها لوالدها ووالدتها شيرين رضا، وأشارت إلى أن انتقالها إلى القاهرة أمر صعب في الوقت الحالي، لأنها ستبحث عن منزل هناك.

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