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غوتيريس يدعو إلى تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر

2021-10-06 / 10:55 صباحًا
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هبة بريس

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مرة أخرى، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، دعوته لتحسين العلاقات بين المغرب والجزائر، بعد القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

وذكر غوتيريش بأنه “في 24 غشت 2021 أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب”، مضيفا أنه “في نفس اليوم أصدرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بيانا أخذت من خلاله علما بقرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وعبرت عن أسفها لهذا القرار غير المبرر إطلاقا”.

وفي هذا الصدد، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، عن “قلقه إزاء تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر”، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على المسلسل السياسي الهادف إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، شجع غوتيريش “البلدين الجارين على إيجاد طريقة للمضي قدما في إصلاح علاقاتهما، بما في ذلك دعم التعاون الإقليمي والسلام والأمن في المنطقة”، وهو الموقف الذي طالما دافع عنه المغرب في مواجهة النهج العدواني للسلطات الجزائرية التي ترفض اليد الممدودة للمغرب وأي نوع من الوساطة.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة كان قد علق على هذا القرار أحادي الجانب للجزائر في مناسبتين، وشجع البلدين الجارين على حل خلافاتهما عبر الحوار

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‫3 تعليقات

  1. نحن لا نريد علاقة مع هذا النضام الدكتاتوري المعفن .ليس من مصلحة المغرب ربط علاقة مع من لا يحترم شعبه ويسرق ثرواته. ناهيك عن الفتنة التي يزعها بين الشعوب. لا والف لا لهذا النضام المتسلط على المنطقة.

  2. أهلا وسهلا هناك علاقه دبلوماسيه بين البلدين لا نريد سياسه ولا تبادل الاتهامات لدى الجزائر أن المغرب بلد يقوم بترويج المخدرات لأن هنا المغرب دوله عادله يحكمها دستور ملكى أى تنفيد قرار جلاله الملك هو الأول بفتح الحدود بينان وتضامنا معا لأجل الإستقرار والتجاره أى الإحتفاظ وليس تبادل الشتم أى المغرب بلد سلمى ولا تحكمه سياسه دول الغرب المعزوله والمطروده والمقصاه كليا

  3. العلاقة بين المغرب والجزائر عدوانية منذ تكوين ما يسمى بالجمهورية الجزائرية عام 1962.حيث كانت من قبل مقاطعة فرنسية.ومن جهة اخرى لعبة الامم.لمزتريد حل هذا النزاع المفتعل المسمى بقضيةةالصحراء المغربية( الغربية) لان الامم المتحدة.والجمعية العامة ومجلس الامن.يعلوم جيدا الصراع الذي دار بين المغرب واسبانيا حول استرجاعةالمغرب لارضه المغتصبة.وابذي زكت محكمة العل الدولية ملف المغرب المطلبي.وما دخول موريتانيا في القضية الا لعبة شيطانيةسرعان ماةفشلت حيم رفض سكان وادي الذهب ان تبيعهم موريتانيا.وجددوا بيعتهم لملكهم جلالة المغفور له الحسن الثاني.ثم لجلالة الملك.محمد السادس اعزه الله.وقرابة نصف قرن والمغرب ينمي بلده.والسكان يشاركون في الانتخابات المغربية.ومع ذالك لازال بعض الدول يتماكلون في الابرار بالحق المغربي

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