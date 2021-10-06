وحيد خاليلوزيتش

خاليلوزيتش: إرادة قوية لأسود الأطلس للفوز في مباراة غينيا بيساو

2021-10-06 / 9:47 صباحًا
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هبة بريس

أكد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش ، أن تحقيق الفوز في المباراة التي سيخوضها أسود الاطلس ضد منتخب غينيا بيساو ، مساء اليوم الأربعاء ، برسم الجولة الثالثة من الاقصائيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم -قطر 2022، يشكل خطوة هامة لتعبيد الطريق نحو بلوغ الدور الحاسم من المراحل التصفوية.

وأوضح خليلوزيتش، في تصريح صحفي على هامش الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب الوطني عشية أمس الثلاثاء بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، أن العناصر الوطنية، التي تمتلك كل المقومات للظفر بنتيجة اللقاء، ستخوض المباراة بمعنويات عالية لتحقيق الفوز الذي يبقى الخيار الوحيد لبلوغ الطموحات المعبر عنها.

وأضاف أن “أسود الأطلس ” سيخوضون مقابلة صعبة بالنظر إلى قوة الخصم الذي يتوفر على لاعبين ذوي إمكانيات فردية جيدة، وآخرين يمارسون ضمن أندية أوروبية كبيرة، مشيرا إلى أن خصم المنتخب الوطني يعد من أبرز المنتخبات الافريقية التي حققت نتائج جيدة داخل وخارج ميدانها.

وأكد أنه على الرغم من قوة المواجهة فإن العناصر الوطنية يحذوها طموح كبير وإرادة قوية للفوز في اللقاء ، وضمان تذكرة العبور إلى الدور الحاسم .

وبعد أن أشار إلى غياب بعض اللاعبين الاساسيين ضمن تشكيلة الرسمية كيوسف النصيري “القوة الضاربة” في هجوم المنتخب، أكد الناخب الوطني أن كتيبته تمتلك لاعبين آخرين أبانوا عن مستوى تقني وقدرات كبيرة من شأنها تعويض الغيابات والمنافسة بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة “الحاسمة”.

واستطرد قائلا “إن المنتخب الوطني، الذي سيخوض ثلاث مباريات قوية في أسبوع واحد، قادر على ربح هذا الرهان ،كون العناصر الوطنية على أتم الاستعداد بدنيا ونفسيا لكسب هذه اللقاءات”.

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