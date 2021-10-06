عاجل..البسيج يفكك خلية ارهابية موالية لتنظيم “داعش” بطنجة
هبة بريس - الرباط
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل قليل من يومه الاربعاء،
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل قليل من يومه الاربعاء،
من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم ”داعش” الإرهابي، بمدينة طنجة.
وقد جرت العملية على مستوى حي بئر الغازي بطنجة، حيث لازالت مستمرة لحدود الساعة.
تفاصيل اوفر لاحقا
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تعليق واحد
نفس المسرحيات التي لا تنتهي والمخرج الحموشي شو ابداع ما وراءه ابداع