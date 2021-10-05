نكسات البيجيدي تتواصل بعد إيقاف الأشغال بالمقر الجديد للحزب

2021-10-05 / 11:52 مساءً
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن الانتخابات الأخيرة قسمت ظهر حزب العدالة و التنمية و أغرقته في دوامة من المشاكل ليس فقط من خلال تراجع شعبيته و فقدانه عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية و تخليه عن رئاسة جماعات و مقاطعات عدة، بل وصل الأمر لإيقاف أشغال بناء مقر الحزب.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن أشغال بناء مقر مركزي جديد للحزب قد تم توقيفها بعد الهزيمة المذلة للمصباح في الانتخابات الفائتة.

و حسب ذات المصدر، فتوقف الأشغال مرده للضائق المالية الخانقة التي يمر منها حزب العدالة و التنمية بعد أن فقد حوالي 112 نائب برلماني من مجموع برلمانييه.

و كان حزب “اللامبة” يفرض على كل برلمانييه تأدية مساهمة شهرية تقتطع من رواتبهم البرلمانية حيث كانت عائدات ذلك تتجاوز المائة مليون شهريا، أي ما يفوق المليار و 200 مليون سنتيم سنويا.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الديبلوماسية المغربية تتوج بتعيين سفير مغربي جديد على رأس جامعة الدول العربية ببرلين

الديبلوماسية المغربية تتوج بتعيين سفير مغربي جديد على رأس…

2021-10-06 / 12:13 مساءً
Photo of من خلق المفاجأة في انتخابات مجلس المستشارين بجهة فاس مكناس للبيجيدي?

من خلق المفاجأة في انتخابات مجلس المستشارين بجهة فاس…

2021-10-06 / 11:28 صباحًا
Photo of غوتيريس يدعو إلى تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر

غوتيريس يدعو إلى تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر

2021-10-06 / 10:55 صباحًا
Photo of المغرب يترأس الدورة الـ 98 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

المغرب يترأس الدورة الـ 98 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر…

2021-10-06 / 10:39 صباحًا
Photo of لفتيت: عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين جرت في ظروف عادية

لفتيت: عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين جرت في ظروف…

2021-10-06 / 9:24 صباحًا
Photo of بنشعبون يفرض على مؤسسات الدولة تقليص نفقات تنظيم الحفلات والمؤتمرات

بنشعبون يفرض على مؤسسات الدولة تقليص نفقات تنظيم الحفلات…

2021-10-05 / 11:01 مساءً
Photo of “الأحرار” في المقدمة.. رسميا: هذه نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين

“الأحرار” في المقدمة.. رسميا: هذه نتائج انتخاب أعضاء مجلس…

2021-10-05 / 10:49 مساءً
Photo of اللائحة النهائية للفائزين في انتخابات مجلس المستشارين بسوس والصحراء

اللائحة النهائية للفائزين في انتخابات مجلس المستشارين بسوس والصحراء

2021-10-05 / 9:49 مساءً
Photo of التجمعي عبد القادر سلامة يسترجع مقعده في مجلس المستشارين بجهة الشرق

التجمعي عبد القادر سلامة يسترجع مقعده في مجلس المستشارين…

2021-10-05 / 9:33 مساءً
Photo of سعيد البرنيشي وأوشن يفوزان بمقعدين للمستشارين عن مجلس جهة الشرق

سعيد البرنيشي وأوشن يفوزان بمقعدين للمستشارين عن مجلس جهة…

2021-10-05 / 9:23 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق