نكسات البيجيدي تتواصل بعد إيقاف الأشغال بالمقر الجديد للحزب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن الانتخابات الأخيرة قسمت ظهر حزب العدالة و التنمية و أغرقته في دوامة من المشاكل ليس فقط من خلال تراجع شعبيته و فقدانه عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية و تخليه عن رئاسة جماعات و مقاطعات عدة، بل وصل الأمر لإيقاف أشغال بناء مقر الحزب.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن أشغال بناء مقر مركزي جديد للحزب قد تم توقيفها بعد الهزيمة المذلة للمصباح في الانتخابات الفائتة.

و حسب ذات المصدر، فتوقف الأشغال مرده للضائق المالية الخانقة التي يمر منها حزب العدالة و التنمية بعد أن فقد حوالي 112 نائب برلماني من مجموع برلمانييه.

و كان حزب “اللامبة” يفرض على كل برلمانييه تأدية مساهمة شهرية تقتطع من رواتبهم البرلمانية حيث كانت عائدات ذلك تتجاوز المائة مليون شهريا، أي ما يفوق المليار و 200 مليون سنتيم سنويا.

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