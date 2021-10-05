بنشعبون يفرض على مؤسسات الدولة تقليص نفقات تنظيم الحفلات والمؤتمرات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار الحكامة و ترشيد النفقات، توصلت المؤسسات العمومية بدورية من وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة تتضمن تدابير مشددة للتحكم في النفقات و المصاريف.

و في هذا الصدد، توصل الرؤساء و المدراء العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمدراء العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية بدورية من وزارة بنشعبون تحثهم على ترشيد النفقات و خفضها.

و تضمنت الدورية الوزارية ضرورة ضبط نفقات المستخدمين وحصر إحداث المناصب الجديدة فيما هو ضروري لضمان سير المؤسسة أو المقاولة العمومية فقط.

كما شددت الوزارة الوصية على ضرورة تقليص نفقات الدراسات والاستشارات إلى الحد الأدنى و التقليص من نفقات النقل والتنقل و الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات و الاتصالات و غيرها من الأمور التي تثقل ميزانية الدولة بمصاريف إضافية لا فائدة منها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0