مهاجر مغربي يجهز على مواطنة إيطالية بطعنات قاتلة

2021-10-05 / 10:09 مساءً
12

هبة بريس/ عبد اللطيف الباز

اهتزت بلدة لوزيرنا سان جوفاني ضواحي طورينو على وقع جريمة بشعة وغير مسبوقة، حيث أقدم مهاجر مغربي على قتل مواطنة إيطالية وجرح امرأتين كانتا برفقتها.

و ترجع تفاصيل الواقعة إلى نشوب شجار بين الضحية و عشيقها مما دفعه إلى توجيه ضربات بواسطة السلاح الأبيض لها على مستوى ظهرها أسقطتها على الأرض جثة هامدة.

وأفادت مصادر جيدة الإطلاع بأن الجاني كانت تجمعه بالضحية علاقة عاطفية.

وتضيف مصادر الجريدة  أن العلاقة بين الطرفين شهدت فتورا نسبيا طيلة فترة من الزمن؛ وهو ما دفع الشاب إلى مراقبتها من أجل التأكد من عدم ارتباطها بشخص آخر، حيث كان يتردد بين الفينة والأخرى على الحانة بغية معرفة دوافع التوتر “غير المفهوم” الذي تعرفه علاقتهما العاطفية.

وتم نقل الضحية إلى المستعجلات على وجع السرعة على أمل إنقاذ حياتها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها ليتم نقلها إلى مستودع الأموات مباشرة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل.

وتم إلقاء القبض على المشتبه فيه و فتح تحقيق في هذه القضية من أجل الوصول إلى أسباب و ملابسات وقوع هذه الجريمة التي أثارت جدلا بسبب بشاعتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of المغاربة الملقحون بالقائمة “أ” يطالبون بالغاء اجراء كشف كورونا لولوج التراب الوطني

المغاربة الملقحون بالقائمة “أ” يطالبون بالغاء اجراء كشف كورونا…

2021-10-05 / 12:36 مساءً
Photo of قنصلية مغربية متنقلة تخدم الجالية بجنوب إيطاليا

قنصلية مغربية متنقلة تخدم الجالية بجنوب إيطاليا

2021-10-03 / 1:38 مساءً
Photo of بسبب الحجاب.. منع شابة مغربية من الدراسة بمعهد في اسبانيا

بسبب الحجاب.. منع شابة مغربية من الدراسة بمعهد في…

2021-10-02 / 10:59 صباحًا
Photo of قنصلية المغرب بميلانو ثقافة إدارية برؤى جديدة في خدمة أبناء الجالية

قنصلية المغرب بميلانو ثقافة إدارية برؤى جديدة في خدمة…

2021-09-30 / 8:38 مساءً
Photo of صادم.. تعذيب واعتقال وحشي لشاب مغربي بكوريا الجنوبية

صادم.. تعذيب واعتقال وحشي لشاب مغربي بكوريا الجنوبية

2021-09-30 / 2:05 مساءً
Photo of حادث اعتداء على شاحنات يهز مالي.. والسفارة: لا ضحايا مغاربة

حادث اعتداء على شاحنات يهز مالي.. والسفارة: لا ضحايا…

2021-09-28 / 3:17 مساءً
Photo of سلوى بشري … عندما تفبرك الصور للتشهير والإساءة في حق الشرفاء

سلوى بشري … عندما تفبرك الصور للتشهير والإساءة في…

2021-09-27 / 9:57 مساءً
Photo of احتجاجات غاضبة لمغاربة إيطاليا بعد مقتل مهاجر مغربي رميا بالرصاص

احتجاجات غاضبة لمغاربة إيطاليا بعد مقتل مهاجر مغربي رميا…

2021-09-26 / 11:42 مساءً
Photo of حتى 29 أكتوبر القادم.. كندا تمدد تعليق الرحلات القادمة من المغرب

حتى 29 أكتوبر القادم.. كندا تمدد تعليق الرحلات القادمة…

2021-09-25 / 10:30 صباحًا
Photo of أزيد من 263 ألف مغربي منخرطون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا

أزيد من 263 ألف مغربي منخرطون في الضمان الاجتماعي…

2021-09-24 / 3:05 مساءً

‫12 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق