اللائحة النهائية للفائزين في انتخابات مجلس المستشارين بسوس والصحراء
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أسفرت النتائج النهائية لإنتخابات مجلس المستشارين بجهة سوس ماسة والصحراء عن فوز كل من:
صنف الجماعات/ دائرة جهة سوس ماسة
– الأصالة والمعاصرة : الحسين مخلص
– التجمع الوطني للاحرار : ابراهيم اخراز
– العدالة والتنمية : محمد بنفقيه
– حزب الاستقلال : علي الويداني
غرفة الفلاحة/ دائرة جهة سوس ومراكش وتافيلالت
– البام : محمد بنطالب
– الاستقلال : على الفارسي
صنف الجهات: دائرة أعضاء مجلس جهة سوس
– البام : مولاي مسعود اكناو
– الاحرار : عبد الرحمان بليلا
صنف غرفة التجارة/ دائرة جهات سوس ومراكش والصحراء
– الاستقلال : سيدي الخليل ولد رشيد
صنف غرفة الصيد البحري/ دائرة نفوذها يشمل ثلاث غرف للصيد
– الحركة الشعبية : سيدي ختار الجماني
صنف الباطرونا: دائرة الجنوب
– الطيب المساوي عن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب
– احمد الصغير لا منتمي
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تعليق واحد
هذا،ليس،فوزا ولا نجاحا،وإنما ٨و تكليف قبل أن يكون تشريف حاسبوا أنفسكم ايها المسؤولون قبل أن تحاسبوا،ولا ينفع،الندم حينها واتقوا الله في المغاربة، فالحساب عسير،عند الله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب،من حمل،ضلما،الاية،