اللائحة النهائية للفائزين في انتخابات مجلس المستشارين بسوس والصحراء

2021-10-05 / 9:49 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفرت النتائج النهائية لإنتخابات مجلس المستشارين بجهة سوس ماسة والصحراء عن فوز كل من:

صنف الجماعات/ دائرة جهة سوس ماسة

– الأصالة والمعاصرة : الحسين مخلص

– التجمع الوطني للاحرار : ابراهيم اخراز

– العدالة والتنمية :  محمد بنفقيه

– حزب الاستقلال : علي الويداني

غرفة الفلاحة/ دائرة جهة سوس ومراكش وتافيلالت

– البام :  محمد بنطالب

– الاستقلال :  على الفارسي

صنف الجهات: دائرة أعضاء مجلس جهة سوس

– البام : مولاي مسعود اكناو
– الاحرار : عبد الرحمان بليلا

صنف غرفة التجارة/ دائرة جهات سوس ومراكش والصحراء

– الاستقلال :  سيدي الخليل ولد رشيد

صنف غرفة الصيد البحري/  دائرة نفوذها يشمل ثلاث غرف للصيد

– الحركة الشعبية : سيدي ختار الجماني

صنف الباطرونا: دائرة الجنوب
– الطيب المساوي عن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب

– احمد الصغير لا منتمي

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