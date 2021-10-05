اللائحة النهائية للفائزين في انتخابات مجلس المستشارين بسوس والصحراء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفرت النتائج النهائية لإنتخابات مجلس المستشارين بجهة سوس ماسة والصحراء عن فوز كل من:

صنف الجماعات/ دائرة جهة سوس ماسة

– الأصالة والمعاصرة : الحسين مخلص

– التجمع الوطني للاحرار : ابراهيم اخراز

– العدالة والتنمية : محمد بنفقيه

– حزب الاستقلال : علي الويداني

غرفة الفلاحة/ دائرة جهة سوس ومراكش وتافيلالت

– البام : محمد بنطالب

– الاستقلال : على الفارسي

صنف الجهات: دائرة أعضاء مجلس جهة سوس

– البام : مولاي مسعود اكناو

– الاحرار : عبد الرحمان بليلا

صنف غرفة التجارة/ دائرة جهات سوس ومراكش والصحراء

– الاستقلال : سيدي الخليل ولد رشيد

صنف غرفة الصيد البحري/ دائرة نفوذها يشمل ثلاث غرف للصيد

– الحركة الشعبية : سيدي ختار الجماني

صنف الباطرونا: دائرة الجنوب

– الطيب المساوي عن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب

– احمد الصغير لا منتمي

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