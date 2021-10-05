اللائحة النهائية للفائزين في انتخابات مجلس المستشارين بسوس والصحراء
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أسفرت النتائج النهائية لإنتخابات مجلس المستشارين بجهة سوس ماسة والصحراء عن فوز كل من:
صنف الجماعات/ دائرة جهة سوس ماسة
– الأصالة والمعاصرة : الحسين مخلص
– التجمع الوطني للاحرار : ابراهيم اخراز
– العدالة والتنمية : محمد بنفقيه
– حزب الاستقلال : علي الويداني
غرفة الفلاحة/ دائرة جهة سوس ومراكش وتافيلالت
– البام : محمد بنطالب
– الاستقلال : على الفارسي
صنف الجهات: دائرة أعضاء مجلس جهة سوس
– البام : مولاي مسعود اكناو
– الاحرار : عبد الرحمان بليلا
صنف غرفة التجارة/ دائرة جهات سوس ومراكش والصحراء
– الاستقلال : سيدي الخليل ولد رشيد
صنف غرفة الصيد البحري/ دائرة نفوذها يشمل ثلاث غرف للصيد
– الحركة الشعبية : سيدي ختار الجماني
صنف الباطرونا: دائرة الجنوب
– الطيب المساوي عن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب
– احمد الصغير لا منتمي
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