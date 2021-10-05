سعيد البرنيشي وأوشن يفوزان بمقعدين للمستشارين عن مجلس جهة الشرق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن سعيد البرنيشي و بوجمعة أوشن من نيل مقعدين بمجلس المستشارين عن جهة الشرق في الانتخابات التي أجريت اليوم بمختلف ربوع المملكة.

و تمكن سعيد البرنيشي الذي ترشح بألوان حزب الأصالة و المعاصرة من نيل مقعد بالغرفة الثانية بعد حصوله على أصوات الناخبين الكبار بالجهة كممثل لمجلس جهة الشرق.

و في الوقت ذاته نال بوجمعة أوشن الذي ترشح بألوان التجمع الوطني للأحرار مقعدا بالمجلس ذاته عن جهة الشرق.

وحصل أوشن على 24 صوتا فيما حصل البرنيشي على 21 صوتا، فيما عادت 4 أصوات لإبراهيم المازوزي عن حزب الإستقلال، وذلك خلال انتخابات مجلس المستشارين الخاصة بمجلس جهة الشرق.

ويعد اقتراع 5 أكتوبر الجاري لمجلس المستشارين، رابع محطة انتخابية بعد انتخابات الغرف المهنية و انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس والجهات ومجلس النواب وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم.

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