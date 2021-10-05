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نتائج انتخابات مجلس المستشارين لأكادير فئة الجماعات المحلية

2021-10-05 / 9:13 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تم مساء اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات مجلس المستشارين بعمالة اكادير اداوتنان، فئة الجماعات المحلية

وفيما يلي النتائج المسجلة :

حزب التجمع الوطني للاحرار 76صوتا
العدالة و التنمية 50صوتا
الاستقلال 49 صوتا
الحركة الشعبية 49 صوتا
الاصالة و المعاصرة 36 صوتا

ويبدو أن مرشح العدالة والتنمية قد حصل على مقعد بمجلس المستشارين بعد إحتلاله المرتبة الثانية بعد الاحرار ، فيما قد يخرج مرشح حزب الأصالة والمعاصرة خاوي الوفاض ، اعتبارا أنه احتل المرتبة الخامسة، في حين حدد لهذا الصنف أربعة مقاعد.

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