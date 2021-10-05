عجوز ثمانينية تنهي حياتها شنقا بفاس

هبة بريس – خالد العروسي

أنهت سيدة مسنة تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، الثلاثاء، حياتها شنقا، بلف حبل حول عنقها وربطه بشباك نافذة داخل منزلها الكائن بحي لابيطا ظهر الخميس بلوك 1 بمنطقة بندباب التابعة لمقاطعة المرينيين.

وذكرت مصادر “هبة بريس” أن الضحية، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل لفته حول عنقها في ظروف غامضة، مشيرة إلى أن مصالح الامنية للمنطقة فتحت بحثا لمعرفة ملابسات الحادث.

هذا، و نُقلت جثة المعنية بالأمر إلى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، تحت إشراف مصالح النيابة العامة المختصة، تضيف ذات المصادر.

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