نتائج أولية.. البيجيدي يتقهقر من جديد في انتخابات المستشارين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
مع بداية بروز النتائج الأولية لانتخابات مجلس المستشارين ، بدأت معالم المقاعد الانتخابية تظهر للعيان و هي النتائج التي تزكي لحدود الساعة ما تحقق خلال الانتخابات التشريعية و الجماعية و المهنية الأخيرة.
و إلى حدود الساعة، فأغلب النتائج التي تم إعلانها تشير لفوز مرشحي التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة و الاستقلال.
و لم يتم لغاية كتابة هاته الأسطر التوصل بأي نتيجة تخص مرشحي العدالة و التنمية مما يؤكد و بجلاء تقهقر حزب المصباح على كل الأصعدة.
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