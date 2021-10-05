نتائج أولية.. البيجيدي يتقهقر من جديد في انتخابات المستشارين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع بداية بروز النتائج الأولية لانتخابات مجلس المستشارين ، بدأت معالم المقاعد الانتخابية تظهر للعيان و هي النتائج التي تزكي لحدود الساعة ما تحقق خلال الانتخابات التشريعية و الجماعية و المهنية الأخيرة.

و إلى حدود الساعة، فأغلب النتائج التي تم إعلانها تشير لفوز مرشحي التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة و الاستقلال.

و لم يتم لغاية كتابة هاته الأسطر التوصل بأي نتيجة تخص مرشحي العدالة و التنمية مما يؤكد و بجلاء تقهقر حزب المصباح على كل الأصعدة.

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